李 대통령, 영화 ‘독립군’ 국민과 동반 관람

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 15일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대통령의 초대, 주한외교단 만찬’에서 건배사를 하고 있다. 이날 행사에는 주한외교단을 비롯해 이 대통령 특사단 단장, 국회 외통위 위원, 관계부처 장관, 경제단체장 등이 참석했다. 2025.8.15. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 광복 80주년을 기념해 오는 17일 일반 국민과 함께 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람한다.이 대통령은 16일 페이스북에 “광복 80주년을 기념해 조진웅 배우님이 추천해 주신 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람한다”고 했다.이어 “오늘날 우리가 누리는 번영과 자유의 근간에는 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 희망으로 자신을 불살랐던 수많은 무명의 영웅들이 존재한다”며 “그 희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해달라”고 말했다.그러면서 “기왕이면 더 많은 분께서 자랑스러운 광복군의 역사를 기리고, 또 기억해 주시길 바라는 마음에 내일 오전 저와 함께 관람하실 분들을 모신다”고 했다.이 대통령은 영화 관람 신청 방법과 사이트 등을 함께 올렸다.신청은 이날 오전 11시 마감됐고, 추첨을 통해 참가자를 선정한다.경호 문제로 구체적 시간과 장소는 참가자에게 별도 안내한다.이 대통령은 “좌석이 제한돼 모든 분과 함께하지 못하는 점 양해 부탁드린다”며 “일요일에 뵙겠다”고 했다.한편, 영화 독립군은 광복 80주년을 맞아 홍범도 장군의 독립전쟁 현장을 따라가며 대한민국 국군의 뿌리를 되짚는 내용을 담았으며 배우 조진웅이 내레이터로 참여했다.문경근 기자