[포토] ‘공연관람 후 대화’ 이재명 대통령·또 럼 서기장

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 공연을 관람한 후 대화하고 있다. 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 공연을 관람한 후 악기를 연주해보고 있다. 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 차담을 갖고 있다. 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 공연을 관람하고 있다. 2025.8.13 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재 일대에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 산책을 하고 있다. 2025.8.13 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재 일대에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 산책을 하고 있다. 2025.8.13 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재 일대에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장 부인 응오 프엉 리 여사와 포옹하고 있다. 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 지난 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장, 응오 프엉 리 여사와 공연을 관람한 후 대화하고 있다.