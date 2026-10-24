[속보] 김정은 방중…통일부 “오늘 신압록대교 통해 단둥 도착”

세줄 요약
- 김정은, 1년여 만에 방중 사실 전해짐
- 신압록강대교 통해 단둥 도착, 통일부 확인
- 북미대화·APEC 앞두고 전격 방문 주목
김정은 북한 국무위원장이 24일 1년여 만에 방중한 것으로 전해졌다.
통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다.
앞서 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 이날 엄격한 교통 통제가 실시됐고 이 지역의 호텔 숙박 예약이 불가능한 상태라며, 북한 고위급 인사의 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다.
김 위원장의 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령이 연내 북미대화 재개를 추진하는 가운데 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 앞두고 전격적으로 이뤄진 것이어서 주목된다.
최근 사망설이 돌기도 한 김 위원장이 방중길에 올라 건재를 과시한 것이기도 하다.
신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로·총 길이 3026ｍ 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 지난 15일 공식 개통했다.
윤예림 기자
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