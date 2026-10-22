김여정 “전 국경선에 ‘새 대응수단’ 임무대기…확성기도 수일 내 대기”

세줄 요약 한국군 경고사격에 김여정 거듭 반발

전 국경선 새 대응수단 임무 대기 예고

대남 확성기 수일 내 가동 가능성 언급

이미지 확대 박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 리일환 노동당 비서, 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 남부 국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 2026.10.21 조선중앙통신 연합뉴스

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김여정 북한 노동당 총무부장이 22일 군사분계선(MDL) 월선에 대응한 한국군의 경고사격에 거듭 반발하며 전 국경선에 ‘새로운 대응 수단’이 임무 대기 태세에 들어갔다고 밝혔다. 대남 확성기도 수일 내 대기상태에 들어갈 것이라고 했다.조선중앙통신은 “김 부장은 한국 청와대국방정책특별보좌관이라는 자가 21일 주제넘은 반응을 내놓은 데 대해 또다시 다음과 같은 경고를 보냈다”며 이같이 전했다.앞서 청와대 국방정책특별보좌관인 김병주 더불어민주당 의원은 전날 자신의 페이스북에 올린 글에서 김 부장을 향해 “북한의 도발로 우리 장병이 피를 흘렸다. 유엔사도 북한의 정전협정 위반이라고 판정했다”며 “그런데도 김여정은 빤한 거짓말로 자작극이라 우기며 확성기로 위협한다. 뻔뻔하고 낯 두꺼운 적반하장”이라고 적었다.김 부장은 “우리의 주권이 행사되는 영내에서 우리의 목적에 따르는 국경 영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것”이라며 “국경이 요새화되면 조한(남북) 사이의 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것이며 많은 복잡한 문제들이 해결될 것”이라고 주장했다.이어 “우리는 ‘도발’하는 것이 아니라 정당한 반응을 하는 것”이라고 국경선 요새화 작업을 거듭 정당화하면서 “만약 병적인 객기로 순간이나마 본의든 본의가 아니든 ‘실수’라도 범한다면 그때에는 모든 것을 각오해야 할 것”이라고 위협했다.김 부장은 “지금 정권의 ‘달구지’에 몸을 실은 자들만큼 어리석고 한심하기 짝이 없는 것들은 처음 본다”며 “청와대 국방정책 특별보좌관이라는 자는 횡설수설 말고 입을 당장 닥쳐야 한다”고 비난했다.그는 또 “의혹투성이의 사고를 자초해 피를 흘리고도 남에게 책임을 전가하고 남의 집 울바자(울타리)를 세우는 일에도 철면피하게 간섭하는 그 뻔뻔스럽고 몰상식하며 비이성적이고 비논리적인 저능아”라며 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 책임을 거듭 회피했다.김 부장은 전날 담화에서도 이달 중으로 전 국경선에서 대남 확성기 방송을 가동하겠다고 예고한 바 있다.이정수 기자