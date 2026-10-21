정치 북한 [속보] 北 김여정 “10월 중 대남확성기 전 국경선서 가동할 것” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/21/20261021500307 URL 복사 댓글 0 이보희 기자 수정 2026-10-21 19:35 입력 2026-10-21 19:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 사진은 지난 2019년 3월 2일 김정은 북 국무위원장 베트남 방문 당시 호찌민 묘 참배를 수행한 김여정의 모습. 2020.3.4 [연합뉴스 자료사진] [속보] 北 김여정 “10월중 대남확성기 전 국경선서 가동상태 들어갈 것”이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지