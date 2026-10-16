北, 동해 잠수함서 미사일 발사… 2종 ‘섞어쏘기’로 핵무력 과시

韓 극초음속 발사엔 의혹 제기

“그을음 없어… 성공 못 했을 수도”

이미지 확대 北, SLCM 2종 발사 북한의 잠수함발사순항미사일(SLCM)이 지난 14일 동해상 잠수함에서 시험발사되고 있다. 조선중앙통신은 15일 “미사일총국은 전날 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다”고 보도했다. 오른쪽 아래는 이번 시험발사를 수행한 것으로 분석되는 3000t급 공격핵잠수함 ‘김군옥영웅함’의 모습.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

세줄 요약 동해 잠수함서 두 종류 SLCM 섞어쏘기 발사

김군옥영웅함 활용, 수직·수평 동시 운용 분석

탐지·요격 회피와 대미 협상력 제고 의도

2026-10-16 3면

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북한이 지난 14일 두 종류의 잠수함발사 순항미사일(SLCM)을 ‘섞어쏘기’ 형태로 발사했다. 한미 군 당국의 탐지·요격 체계를 무력화하는 동시에 북미 대화를 앞두고 협상력을 극대화하려는 의도가 있는 것으로 풀이된다.조선중앙통신은 15일 “조선민주주의인민공화국 미싸일총국은 14일 조선 동해에서 두 종의 잠수함발사전략순항미싸일을 시험발사하였다”고 보도했다.통신이 공개한 사진을 보면 북한은 3000t급 공격핵잠수함인 ‘김군옥영웅함’에서 시험발사를 진행한 것으로 분석된다. 발사 장면에서는 미사일이 수직으로 솟구치는 장면과 수평 방향으로 발사되는 장면이 포착됐다. 수직발사관과 수평 어뢰관에서 장거리 SLCM(화살-2형)과 단축형 SLCM(불화살-3-31형)을 발사했을 것으로 분석된다.통신은 “시험발사는 수중전투체계들의 경상적인 동원 태세를 검열하고 해군의 전략적 임무 수행 능력을 숙련시키는 데 기여했다”며 “조선의 전쟁 억제 수단들의 높은 신뢰성과 믿음성, 능력을 보여주는 데 이바지했다”고 강조했다.수중 발사 순항미사일은 사전 포착이 매우 어렵다는 점에서 이번 발사는 군 당국의 탐지와 요격을 무력화하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.또 대미 협상력을 끌어올리려는 의도도 있는 것으로 보인다. 북한은 지난 3일 극초음속미사일을 발사한 데 이어 지난 13일 대륙간탄도미사일(ICBM) 등이 전시된 국방혁명박물관 개관 사실을 공개하며 핵보유국 지위를 강조하고 있다.한편 장창하 북한 미사일총국장은 이날 기자와의 문답 형식으로 지난 8일 국방과학연구소의 극초음속 활공비행체(HGV) 시험발사 첫 성공에 대해 실패 가능성을 주장했다.장 국장은 “비행체가 바다에 떨어지기 직전 수직으로 내리꽂히는 사진을 보면 초고온을 동반하는 극초음속비행환경을 경과했다고는 믿을 수 없게 활공체 겉면에 그을음 하나 없고 도장색이 깨끗한 것을 볼수가 있다”라며 “그들이 발표한 것과 달리 극초음속비행을 하지 못하였을 수 있다는 증거로 될 수 있다”고 말했다.이주원 기자