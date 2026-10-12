[포토] 가을 수확으로 분주한 북한 농촌

1 / 5 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12

연합뉴스

이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12

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북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다.온라인뉴스부