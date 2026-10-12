정치 북한 [포토] 가을 수확으로 분주한 북한 농촌 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/12/20261012800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-12 16:34 입력 2026-10-12 16:34 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12연합뉴스 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 가을 추수를 하고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 북한이 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 12일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군의 들녘에서 북한 주민들이 콤바인을 이용해 가을 추수를 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지