“평양 하늘 아래 ‘U자’ 대형”…위성에 딱 걸린 북한의 수상한 움직임 [돋보기]

세줄 요약 미림비행장서 병력·장비 집결, U자 대형 포착

250m 줄지은 배열 확인, 열병식 연습 가능성

김일성광장 조용, 규모 축소·은폐 해석 병존

이미지 확대 지난해 10월 10일 북한이 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 등장한 신형 무기. 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석 북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 평양 김일성광장에서 열린 25일 밤 김정은 국무위원장이 딸 주애가 지켜보는 가운데 연설을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 11일 당 창건 80주년 경축 열병식이 전날인 10일 평양 김일성광장에서 성대히 거행됐다고 보도했다. 새 극초음속 단거리탄도미사일(SRBM)인 ‘화성-11마’의 모습. 뉴스1

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북한이 노동당 창건일(10월 10일)을 앞두고 평양 일대에서 기념행사를 준비하는 수상한 정황이 위성에 포착됐다. 평양 미림비행장 훈련장에 병력과 군사 장비들이 집결해 특이 대형을 만드는 모습이 확인되면서 한국과 미국 등이 관련 동향을 예의주시하고 있다.9일 미국 자유아시아방송(RFA)에 따르면 최근 상업위성이 촬영한 평양 미림비행장 위성사진에서 병력과 군용 차량이 활주로 등 주요 구역에 모여 있는 모습이 식별됐다.특히 비행장 활주로 구간을 따라 약 250m에 달하는 긴 줄 형태로 인원과 장비가 집결해 있는가 하면, 한 구역에서는 대형을 갖춰 ‘U 자’ 모양으로 늘어선 장면이 상공에서 뚜렷하게 포착됐다. 이는 통상 대규모 열병식이나 기념행사를 앞두고 열리는 집상·행진 연습의 전형적인 패턴이다.다만, 과거 대대적인 밤샘 야간 열병식을 준비하던 시절과 비교하면 전반적인 움직임이나 인력 동원 규모는 매우 제한적인 수준으로 평가된다.특이한 점은 미림비행장에서 일부 동향이 포착된 것과 달리, 정작 대형 열병식의 본무대인 김일성광장이나 최고인민회의가 열리는 주요 정부 청사 주변에서는 별다른 행사 준비 정황이 거의 나타나지 않았다는 것이다.이를 두고 전문가들 사이에서는 여러 해석이 나오고 있다. 민간 위성사진 분석가 제이콥 보글은 RFA를 통해 “정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해)이 아닌 만큼 열병식 규모를 크게 축소했거나 준비 시작 시점 자체를 늦췄을 수 있다”면서도 “북한이 국제사회의 상업위성 감시망을 의식해 연습 활동의 상당 부분을 은폐했을 가능성도 배제할 수 없다”고 분석했다.우리 정부 당국 역시 북한의 이번 움직임을 신중하게 관찰하고 있다. 정부 관계자는 “소규모 인력과 장비 이동 등 관련 동향이 식별되어 면밀히 추적·감시 중”이라며 “실제 대규모 열병식으로 이어질지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 전했다.성대한 야간 열병식으로 세를 과시했던 지난해 노동당 창건 80주년과 달리, 정주년이 아닌 올해 당 창건일을 맞아 북한이 제한된 수위의 ‘조용한’ 검증성 행사를 치를지, 아니면 기습적인 반전 카드를 꺼낼지 안보 당국의 시선이 평양의 하늘에 쏠려 있다.문경근 기자