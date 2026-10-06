정치 북한 [속보] 北 “영토 1㎜라도 침범하면 즉시 강력대응”…지뢰제거 작전에 발끈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/06/20261006500300 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-10-06 19:24 입력 2026-10-06 19:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이전 수거 수지 반보병지뢰 들어보이는 양진혁 합참 작전부장 양진혁 합동참모본부 작전부장이 5일 서울 용산구 국방부에서 열린 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사 결과 발표 브리핑에서 이전에 수거했던 수지 반보병지뢰를 들어보이고 있다. 2026.10.5 연합뉴스 北외무성, ‘DMZ 北지뢰’ 軍발표에 “일방적으로 결론한 자작극”지뢰제거 韓작전에 “영토 1㎜라도 침범하면 즉시 강력대응” “영토 내 군사주권 행사, 어떤 경우에도 적수국과 논의 안 해” 이미지 확대 합참, 지뢰 폭발 합동 현장조사 TF 최종 조사결과 관련 사진 공개 합동참모본부가 5일 25사단 DMZ 작전간 지뢰 폭발상황 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사결과를 발표하며 사진을 공개했다. 사진은 이날 수행된 MDL 이남 북한군 지뢰 제거 작전의 영상을 캡처한 장면. 2026.10.5 합참 제공 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지