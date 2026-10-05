정치 북한 [포토] 北, 옥류아동병원 선전…“어머니당의 따뜻한 사랑” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/05/20261005801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-05 13:57 입력 2026-10-05 13:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 5일 “어머니당의 따뜻한 사랑 넘치는 옥류아동병원”이라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 5일 “어머니당의 따뜻한 사랑 넘치는 옥류아동병원”이라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 5일 “어머니당의 따뜻한 사랑 넘치는 옥류아동병원”이라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 5일 “어머니당의 따뜻한 사랑 넘치는 옥류아동병원”이라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 5일 “어머니당의 따뜻한 사랑 넘치는 옥류아동병원”이라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지