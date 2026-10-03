정치 북한 [속보] 北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/03/20261003500038 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-10-03 19:42 입력 2026-10-03 19:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일”北, 합참 제원발표에 “적, 목표소실…비행방식 우월성 검증돼” 北 “저고도 비행궤도 변경능력 보유…‘AI 도입’ 상기 필요”윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지