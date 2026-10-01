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[포토] 북한 전술 도로 건설 발파 작업

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수정 2026-10-01 15:33
입력 2026-10-01 15:30
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유엔군사령부가 전날 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 정전 협정 위반이라고 밝힌 가운데 1일 인천 강화군 송해면에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경 지역에서 북한 군인들이 전술 도로 건설을 위한 것으로 추정되는 발파작업으로 흙먼지가 치솟고 있다.

연합뉴스
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