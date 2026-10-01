[포토] 김정은, 김일성종합대 80주년 축하 방문

1 / 8 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 김 위원장이 연설하고 있다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스



이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 대학에서는 기념공연이 진행됐다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 대학에서는 기념공연이 진행됐다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 지난달 30일 축하 방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 김 위원장은 교직원과 학생들을 격려하며 기념 연설 및 공연 관람 등 뜻깊은 일정을 함께했다.온라인뉴스부