정치 북한 [포토] 김정은, 김일성종합대 80주년 축하 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/01/20261001500034 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-01 09:35 입력 2026-10-01 09:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 김 위원장이 연설하고 있다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 대학에서는 기념공연이 진행됐다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 대학에서는 기념공연이 진행됐다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난달 30일 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 축하방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 2026.10.1 평양 조선중앙통신=연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 창립 80주년을 맞은 김일성종합대학을 지난달 30일 축하 방문했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이날 김 위원장은 교직원과 학생들을 격려하며 기념 연설 및 공연 관람 등 뜻깊은 일정을 함께했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지