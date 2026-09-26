정치 북한 [포토] 바다낚시 즐기는 북한 주민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/26/20260926800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-26 16:15 입력 2026-09-26 16:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다. 2026.9.26.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다. 2026.9.26.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다. 2026.9.26.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다. 2026.9.26.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다. 2026.9.26.조선중앙TV 화면 연합뉴스 북한 원산갈마해안관광지구에서 가을철 낚시 관광이 시작되어 주민들로 흥성이고 있다고 조선중앙TV가 지난 25일 보도했다.조선중앙TV 화면 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지