[포토] ‘딸 주애와’ 축구경기 관람하는 김정은

1 / 5 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람 김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다.온라인뉴스부