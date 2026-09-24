정치 북한 [포토] ‘딸 주애와’ 축구경기 관람하는 김정은 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/24/20260924800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 10:26 입력 2026-09-24 10:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 미사일총국-제2경제위원회 사이 축구경기 관람김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.9.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 딸 주애와 함께 미사일총국과 군수경제를 총괄하는 제2경제위원회 간 축구경기를 관람했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지