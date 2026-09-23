정치 북한 [포토] 벼 수확하는 북한 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/23/20260923800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-23 11:14 입력 2026-09-23 11:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다. 2026.9.23.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다. 2026.9.23.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다. 2026.9.23.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다. 2026.9.23.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다. 2026.9.23.조선중앙TV 화면 연합뉴스 북한이 올해 전국적인 벼 수확을 지난해보다 5일 앞당겨 시작했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 최대 곡창지대인 황해남도에서는 연안군·안악군·신천군을 비롯한 도내 농장들이 매일 수천 정보씩 벼를 거둬들여 지난 한 주 동안에만 1만 수천 정보의 수확 실적을 올렸다고 전했다.조선중앙TV 화면 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지