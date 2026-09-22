[포토] 김정은, 딸 주애와 신형무기 시험 참관

1 / 7 이미지 확대 북한 미사일총국, 새 전투무기체계 시험 진행 북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 사진속 모니터 화면에 ‘화성포-11마-1형 비행궤도’(붉은색 네모)라는 글씨가 적혔있다. 2026.9.22 조선중앙통신 홈페이지 캡처 연합뉴스

이미지 확대 북한 미사일총국, 새 전투무기체계 시험 진행 북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2026.9.22 조선중앙통신 홈페이지 캡처 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 딸 주애와 신형무기 시험 참관 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 딸 주애, 김정식 당중앙위원회 제1부부장, 장창하 미사일총국장과 함께 미사일총국의 신형무기 시험을 참관하고 있다. 2026.9.22 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 당 제3차 선전부문일군강습회 폐강식서 연설 김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 노동당 제3차 선전부문일군강습회 폐강식에 참석해 연설했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2026.9.22 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 미사일총국 신형무기 시험 참관 북한 미사일총국이 지난 20일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 “무기체계기술고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행”했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 2026.9.22 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 미사일총국, 새 전투무기체계 시험 진행 북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2026.9.22 조선중앙통신 홈페이지 캡처 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 미사일총국 신형무기 시험 참관북한 미사일총국이 지난 20일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 “무기체계기술고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행”했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 2026.9.22 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다.사진속 모니터 화면에 ‘화성포-11마-1형 비행궤도’(붉은색 네모)라는 글씨가 적혔있다.온라인뉴스부