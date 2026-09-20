北, 탄도미사일 발사 3시간 만에 또…“미상 발사체 추가 발사”

세줄 요약 동해상 단거리 탄도미사일 1발 발사

3시간 뒤 미상 발사체 추가 발사

한미일 군사활동 반발 가능성 제기

이미지 확대 합동참모본부는 20일 “북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 연합뉴스 자료사진

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북한이 20일 오후 3시에 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 1발을 발사한 지 3시간 만에 재차 미상 발사체를 동해로 추가 발사했다.합동참모본부는 이날 오후 6시쯤 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 밝혔다. 합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.북한은 앞서 이날 오후 3시쯤 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 1발을 발사했다. 발사한 미사일은 약 450㎞를 비행했으며, 북한의 대표적 SRBM인 화성-11 계열로 추정된다.화성-11 계열 미사일로는 북한판 이스칸데르로 불리는 화성-11가(KN-23), 북한판 에이태큼스로 불리는 화성-11나(KN-24) 등이 있다.추가 발사한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 3시간 간격으로 탄도미사일을 두 차례 발사한 것이 된다.이번 발사는 최근 북한이 미국이 주도하고 한일 등이 참여하는 역내 다양한 군사적 움직임에 반발을 이어가는 가운데 이뤄졌다.북한은 지난 18일 공개한 김여정 노동당 총무부장 담화에서 미 주관으로 최근 치러진 다국적 해상연합훈련 ‘퍼시픽 뱅가드’ 등에 반발하며 “비례성 또는 그를 능가하는 공세성을 띤 반응행동”이 필요하다고 위협한 바 있다.이틀 만에 탄도미사일 발사를 통해 ‘반응행동’을 실제 감행한 셈이다.이달 22일(현지시간)부터 진행되는 유엔총회 일반토의 트럼프 미 대통령 연설, 북한 문제가 논의될 것으로 보이는 24일 미중 정상회담을 앞두고 핵을 비롯한 억제력 건설은 ‘타협 불가’라는 점을 각인시키려는 것일 수 있다.북한의 탄도미사일 발사는 유엔안보리 결의 위반이다.윤예림 기자