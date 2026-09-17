정치 북한 [포토] 北, ‘인민의 기쁨 넘친 모습’ 선전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/17/20260917801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-17 11:53 입력 2026-09-17 11:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 “위대한 헌신이 안아온 시대의 화폭-인민의 기쁨 넘친 모습”이라며 체제를 선전했다.평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지