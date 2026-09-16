정치 북한 [포토] 북한 어린이들의 신체검사 시간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/16/20260916801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 14:38 입력 2026-09-16 14:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지