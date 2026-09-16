[포토] 북한 어린이들의 신체검사 시간

1 / 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.

평양 노동신문 뉴스1

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북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 전국의 어린이들에게 젖제품(유제품)을 공급하는 육아 정책을 선전하며 “아이들이 있는 곳이라면 이 나라 방방곡곡 어디로나 뻗어간 운반길로 우리 아이들의 웃음이 실려오고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1