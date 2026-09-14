정치 북한 [포토] 여가 즐기는 北 과학자들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/14/20260914801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-14 10:43 입력 2026-09-14 10:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지