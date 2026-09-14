[포토] 여가 즐기는 北 과학자들

1 / 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다.

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북한 노동당 기관지 노동신문은 14일 연풍과학자휴양소를 소개하며 “준공된 때로부터 어느덧 열두 돌의 연륜이 새겨지고 있다”라고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1