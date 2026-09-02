[포토] 교육시설 현대화 나선 北

1 / 4 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 “교육 혁명의 불길 속에 나라의 전반적 교육 토대가 한층 강화됐다”며 제14차 전국교원대회 이후 전국적으로 4320여 개의 학교와 분교, 유치원 등이 신설되거나 개건·현대화됐다고 보도했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 “교육 혁명의 불길 속에 나라의 전반적 교육 토대가 한층 강화됐다”며 제14차 전국교원대회 이후 수백 개의 병설학교와 4320여 개의 학교·분교·유치원이 신설되거나 개건·현대화됐다고 보도했다.

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이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 국가교육정보 체계와 교육부문 전용망을 구축하고 평양시와 각 도에 교육지원 프로그램 센터를 마련하는 등 교육의 현대화·정보화를 추진하고 있다고 보도했다.

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이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 제14차 전국교원대회 이후 전국적으로 학교 1630여 개와 분교 1590여 개, 유치원 1100여 개가 신설되거나 개건·현대화됐다고 보도했다.

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북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 “교육 혁명의 불길 속에 나라의 전반적 교육 토대가 한층 강화됐다”며 제14차 전국교원대회 이후 전국적으로 4320여 개의 학교와 분교, 유치원 등이 신설되거나 개건·현대화됐다고 보도했다.평양 노동신문 뉴스1