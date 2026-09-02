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[포토] 교육시설 현대화 나선 北

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수정 2026-09-02 13:28
입력 2026-09-02 13:28
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북한 노동당 기관지 노동신문은 2일 “교육 혁명의 불길 속에 나라의 전반적 교육 토대가 한층 강화됐다”며 제14차 전국교원대회 이후 전국적으로 4320여 개의 학교와 분교, 유치원 등이 신설되거나 개건·현대화됐다고 보도했다.

평양 노동신문 뉴스1
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