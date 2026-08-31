[포토] 도로 운전실습하는 북한 학생

세줄 요약 평양 만경대학생소년궁전 자동차소조 운전 교육 소개

고급중학생 100여 명, 1년 과정으로 면허 준비

이론·시뮬레이터·실차 실습 거쳐 국가 심의 통과

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이미지 확대 평양 만경대학생소년궁전 자동차소조에서 고급중학교 고급반 학생 100여명이 자동차 구조와 도로교통법 등 이론교육과 모의운전기재(시뮬레이터) 실습을 거쳐 도로에 나가 운전기술을 연마하고 있다고 조선신보가 31일 보도했다. 1년간의 교육 과정을 마치고 국가 운전자격심의를 통과한 학생들은 운전면허증을 발급받는다. 2026.8.31

평양 조선신보 연합뉴스

이미지 확대 평양 만경대학생소년궁전 자동차소조에서 고급중학교 고급반 학생 100여명이 자동차 구조와 도로교통법 등 이론교육과 모의운전기재(시뮬레이터) 실습을 거쳐 도로에 나가 운전기술을 연마하고 있다고 조선신보가 31일 보도했다. 1년간의 교육 과정을 마치고 국가 운전자격심의를 통과한 학생들은 운전면허증을 발급받는다. 2026.8.31

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면허 획득까지 1년이 소요되는 북한의 운전자 양성 과정이 31일 재일조선인총연합회(조총련) 기관지 조선신보에 소개됐다.조선신보는 이날 기사에서 평양 ‘만경대학생소년궁전 자동차소조’의 운전 기술 교육 현장을 전했다.만경대학생소년궁전은 북한의 아동 청소년 교육·문화시설이다.이곳의 자동차 소조에서 평양 시내 고급중학교(고등학교) 고급반의 2·3학년 학생 100여 명이 운전 기술을 교육받고 있다고 신문은 전했다.학생들은 자동차의 구조와 작동 원리, 관련 법규와 계절별 운전 요령 등 이론을 교육받고 ‘모의운전기재’(자동차 운전 시뮬레이터)를 통해 가상 환경에서 운전을 체험한다.이론 교육을 마친 뒤 실제 자동차에 오르면 먼저 ‘실습장’에서 감각을 익히고 나서야 큰 도로에 나아가 운전 기술을 연마한다고 신문은 전했다.자동차소조는 이를 위해 교육용 차량 10여 대를 갖추고 있다.신문은 “1년간의 소조 기간을 마치고 국가적인 운전 자격 심의에서 통과된 학생들은 운전면허증을 발급받는다”며 “소조를 거친 100여 명의 학생들이 당당한 운전 자격을 소유하고 여러 부문과 단위에서 운전사로 일하면서 조국의 부강 발전에 이바지하고 있다”고 전했다.북한에서는 2024년 이후 개인의 차량 소유가 허용되면서 자가용 등록 대수가 많이 늘어난 것으로 알려졌다.지난해 11월에는 평양 화성지구 3단계 지역에 들어선 현대적 시설의 자동차 전시장이 조선신보에 소개되기도 했다.‘아미산자동차기술봉사소’라는 이름의 전시장에서는 승용차, 스포츠유틸리티차(SUV), 버스, 오토바이 등이 판매된다고 신문은 전했다.미국의 북한 전문 매체 NK프로는 지난 6월 촬영된 인공위성 사진을 근거로 평양 남동부에 운전 연습용으로 추정되는 시설이 새로 건설된 모습이 포착됐다고 전했다.러시아 타스 통신의 평양 주재 기자는 노란색 번호판을 단 자가용 차량이 1만 3천500대가 넘는 것으로 추정했다고 NK프로는 전했다.온라인뉴스부