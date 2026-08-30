이미지 확대 김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.

평양 조선중앙통신·연합뉴스

2026-08-31 6면

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김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.평양 조선중앙통신·연합뉴스