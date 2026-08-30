정치 북한 김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/08/31/20260831006003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-30 23:19 입력 2026-08-30 22:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.평양 조선중앙통신·연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.평양 조선중앙통신·연합뉴스 2026-08-31 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지