메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-08-30 23:19
입력 2026-08-30 22:59
이미지 확대
김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여
김정은, 새 무기전투체계 개발에 표창 수여 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.
평양 조선중앙통신·연합뉴스


김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 인물들에게 표창을 수여하는 모습을 조선중앙통신이 30일 보도했다.

평양 조선중앙통신·연합뉴스
2026-08-31 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기