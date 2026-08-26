정치 북한 [포토] 김정은, 당 정치국 확대회의 지도 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/08/26/20260826800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-26 10:46 입력 2026-08-26 10:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 김정은, 당 정치국 확대회의 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 당 정치국 확대회의 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 당 정치국 확대회의 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 당 정치국 확대회의 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 당 정치국 확대회의 참석한 김여정김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 지도한 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의에서 김여정 당 정치국 후보위원(오른쪽 맨 앞)이 앉아 있다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 당 정치국 확대회의 지도김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 당 정치국 확대회의 참가한 당 간부들김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 지도한 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의에서 왼쪽부터 김성남·최선희 당 정치국 위원, 리영길 당 정치국 후보위원, 김성기 당 정치국 위원 등이 발언 내용을 기록하고 있다. 2026.8.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 노동당 중앙위원회 제9기 제4차 정치국 확대회의를 지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다.회의에는 당 중앙위원회 정치국 상무위원과 정치국 위원·후보위원들이 참석했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지