[속보] 김여정 “이재명, 이중적 언행…불안초조한 모순심리”

세줄 요약 UFS 축소 두고 한국 대미 종속 조롱

이재명 대통령 향해 이중적 언행 비난

미국 안보지원 공짜 아냐 막말 지속

이미지 확대 김여정 문재인 대통령이 10일 오전 청와대에서 평창동계올림픽을 계기로 방남한 북한 김영남 최고인민회의 상임위원장, 김정은 북한 노동당 위원장의 여동생 김여정 노동당 중앙위 제1부부장을 비롯한 북한 고위급대표단 접견을 접견했다. 북측 대표단이 접견장에 먼저 입장해 문대통령을 기다리고 있다. 2018.2.10 청와대사진기자단

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북한이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시로 한미 연합연습 ‘을지 프리덤 실드’(UFS)가 축소된 것을 두고 한국이 미국에 종속돼 있다는 취지의 주장을 펴며 조롱과 막말을 쏟아냈다. 이재명 대통령을 향해서도 “안팎이 다른 이중적 언행”이라고 직접 비난했다.북한의 대외 총괄인 김여정 노동당 총무부장은 20일 조선중앙통신을 통해 공개한 ‘그리도 즐겨하던 전쟁놀이를 못하게 된 서울의 가긍한 처지’라는 제목의 담화에서 “돌연 훈련 축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 ‘전쟁놀이’판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 됐다”고 주장했다.김 부장은 이번 UFS를 “시작되자마자 창졸간에 몸통이 잘린 반쪽짜리 연습, 노른자위가 빠진 빈껍데기 연습”이라고 표현하며 “사상 처음 있는 ‘변고’일 것”이라고 조롱했다.이어 “미 통수권자의 일방적인 지령에 따라 쌍방 간 조율도 없이 미군이 꼬리를 사려도 항변 한마디 할 수 없는 것이 바로 지휘권을 상전에게 맡긴 허수아비 군대의 숙명”이라고 주장했다.또 “제일 하고 싶던 ‘전쟁놀이’를 못하게 돼 시르죽은 꼴이 된 한국의 처지는 그들이 자랑하던 ‘미한 혈맹’의 주종관계 구도를 선명히 그려주고 있다”고 비난했다.특히 이 대통령을 실명으로 거론하며 원색적인 비난을 이어갔다.김 부장은 “앞에서는 트럼프의 ‘연습 축소 결단’에 ‘경의’를 표한다느니, ‘고심이 담긴 큰 결정’이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아앉아서는 ‘최악의 시나리오’에 대비한 ‘자주국방’과 ‘독자적인 군사력 확보’를 운운한 리재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안 초조한 모순심리를 그대로 보여주고 있다”고 주장했다.그러면서 “미국의 안보지원이 더 이상 공짜가 아니라는 것은 세계가 목격하고 있는 눈앞의 현실”이라며 “무정한 상전의 환심을 사자면 아마 땅덩어리를 다 섬겨 바쳐도 모자랄 것”이라고 막말을 이어갔다.김 부장은 “차라리 이 기회에 철두철미 예속적인 자기의 처지나 제대로 학습하고 생존의 답을 찾는 것이 어떻겠는지 하는 생각이 든다”며 “올 데 갈 데 없는 ‘괴뢰’의 숙명적 처지를 이제는 스스로 알 때도 됐다”고 했다.권윤희 기자