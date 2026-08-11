정치 북한 [포토] 해수욕과 오락 즐기는 북한 주민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/08/11/20260811800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-11 11:05 입력 2026-08-11 10:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다.사진은 ‘나래관’식당에서 음식과 음료를 마시고 있는 피서객들 모습. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스 북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지