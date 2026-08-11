[포토] 해수욕과 오락 즐기는 북한 주민들

1 / 7 이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양 북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양 북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다.사진은 ‘나래관’식당에서 음식과 음료를 마시고 있는 피서객들 모습. 2026.8.11 선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 노력혁신자들, 원산갈마관광지서 휴양 북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다. 2026.8.11 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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북한 조선중앙TV는 10일 전국 각지의 노력혁신자들이 비행기와 기차, 버스를 이용해 ‘원산갈마해안관광지구’를 찾아 해수욕과 오락관 등에서 즐거운 휴식을 취하고 있다고 보도했다.온라인뉴스부