정치 북한 [포토] 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/08/09/20260809800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-09 17:13 입력 2026-08-09 17:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한 국립교향악단 80주년 기념음악회 개최북한 국립교향악단이 지난 8일 창립 80주년을 맞아 기념음악회를 모란봉극장에서 개최했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지