[포토] 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진

1 / 4 이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진 김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진 김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 국립교향악단 단원들과 기념사진 김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한 국립교향악단 80주년 기념음악회 개최북한 국립교향악단이 지난 8일 창립 80주년을 맞아 기념음악회를 모란봉극장에서 개최했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.8.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 국무위원장이 지난 8일 창립 80주년을 맞은 국립교향악단 단원들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.온라인뉴스부