[포토] ‘포옹으로’ 김정은, 전쟁노병·전시공로자 격려

1 / 7 이미지 확대 김정은, 전승절 경축행사 참가한 전쟁노병.전시공로자 격려 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년 경축행사에 참가했던 전쟁노병, 전시공로자들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 이날 김 위원장은 전쟁노병, 전시공로자들과 기념사진을 촬영했다. 2026.7.29 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전승절 경축행사 참가한 전쟁노병.전시공로자 격려 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년 경축행사에 참가했던 전쟁노병, 전시공로자들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 이날 김 위원장은 전쟁노병, 전시공로자들과 기념사진을 촬영했다. 2026.7.29 평양 조선중앙통신연합뉴스

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이미지 확대 김정은, 전승절 경축행사 참가한 전쟁노병.전시공로자 격려 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년 경축행사에 참가했던 전쟁노병, 전시공로자들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 이날 김 위원장은 전쟁노병, 전시공로자들과 기념사진을 촬영했다. 2026.7.29 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 전쟁노병들에게 손 흔드는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 평양에서 조국해방전쟁승리(정전협정 체결) 73주년 경축행사에 참가한 전쟁노병들과 전시공로자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 김 위원장이 자리에 앉은 노병들을 향해 두 손을 들어 인사하고 있다. 2026.7.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 전쟁노병들에게 허리 굽혀 인사하는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 평양에서 조국해방전쟁승리(정전협정 체결) 73주년 경축행사에 참가한 전쟁노병들과 전시공로자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 김 위원장이 기념촬영을 마친 뒤 노병들을 향해 허리를 굽혀 인사하고 있다. 2026.7.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 최영림 전 총리에게 귀엣말하는 김정은김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 평양에서 조국해방전쟁승리(정전협정 체결) 73주년 경축행사에 참가한 전쟁노병들과 전시공로자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 김 위원장이 휠체어에 앉은 최영림 전 내각총리의 손을 잡고 귀엣말을 하고 있다. 2026.7.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년 경축행사에 참가했던 전쟁노병, 전시공로자들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다.이날 김 위원장은 전쟁노병, 전시공로자들과 기념사진을 촬영했다.온라인뉴스부