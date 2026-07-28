정치 북한 北전승절 공연 보며 눈물 흘리는 김정은 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/07/29/20260729004004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-28 18:16 입력 2026-07-28 18:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 北전승절 공연 보며 눈물 흘리는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 6·25전쟁 정전협정 체결일인 지난 27일 평양에서 열린 ‘조국해방전쟁 승리 기념 공연’을 딸 주애와 함께 관람하며 눈물을 흘리고 있다.평양 조선중앙TV 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 6·25전쟁 정전협정 체결일인 지난 27일 평양에서 열린 ‘조국해방전쟁 승리 기념 공연’을 딸 주애와 함께 관람하며 눈물을 흘리고 있다. 평양 조선중앙TV 연합뉴스 2026-07-29 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지