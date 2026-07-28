[포토] 어린이에게 꽃다발 받은 김정은 딸 주애

세줄 요약 전승절 73주년 맞아 평양서 대규모 행사 개최

김정은·리설주·주애 동반 참석해 공개 관람

참전 공적·북중 밀착 부각하며 체제 결속 강조

1 / 7 이미지 확대 김정은 국무위원장의 딸 주애가 지난 27일 평양에서 열린 조국해방전쟁승리 73주년 기념공연에서 꽃다발을 건넨 어린이의 어깨에 손을 얹고 인사하고 있다. 오른쪽에서는 김 위원장이 군복 차림의 어린이를 두 팔로 번쩍 들어올리고 있다. 2026.7.28.

조선중앙TV 화면·연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 지난 27일 평양에서 열린 조국해방전쟁승리 73주년 기념공연에 앞서 주석단 앞자리에 초대된 여성 전쟁 노병의 두 손을 맞잡고 인사하고 있다. 2026.7.28.

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이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 열린 조국해방전쟁승리 73주년 기념공연을 딸 주애와 나란히 앉아 관람하며 대화하고 있다. 2026.7.28.

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이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 전쟁 노병, 전시공로자들과 함께 조국해방전쟁승리 73주년 기념공연을 관람했다고 조선중앙TV가 28일 보도했다. 공연에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 함께했다. 2026.7.28.

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이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 6·25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 기념하는 공연에 참석했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.기념공연에는 딸 주애와 부인 리설주도 동행했다. 2026.7.28.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 6·25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 기념하는 공연에 참석했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.기념공연에는 딸 주애와 부인 리설주도 동행했다. 2026.7.28.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 6·25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 기념하는 공연에 참석했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.기념공연에는 딸 주애와 부인 리설주도 동행했다. 2026.7.28.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

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북한이 이른바 ‘조국해방전쟁 승리의 날’(정전협정 체결일) 73주년에 맞춰 대대적인 행사를 열어 체제 결속을 다졌다.조선중앙통신은 28일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 ‘조국해방전쟁시기 상징 종대들의 기념행진의식’이 전날 평양체육관 광장에서 진행됐다고 보도했다.이날 행사에서는 김일성 주석의 사진을 앞세운 ‘친위중대 상징종대’를 선두로 ‘근위사단 상징종대’, ‘내무성 상징종대’, ‘혼성기계화 마차종대’, ‘모터찌클(모터사이클)종대’ 등이 6·25 전쟁 당시의 복식을 갖추고 광장을 행진했다.중앙통신은 행진하는 상징종대를 각각 소개하면서 전쟁 당시 이른바 ‘서울 해방작전’, ‘대전 해방작전’ 등을 거치며 ‘전설적 위훈’을 쌓았다고 주장했다.현대 북한군의 장비를 갖춘 인민군 육해공군 종대들도 행진에 참여했다.김 위원장은 손을 흔들어 행진에 참여한 장병들을 격려했다.통신은 이날 행사에 대해 “영웅시대의 주인공들에게 드리는 경의심이 끝없이 분출하는 광장은 더욱 뜨겁게 달아올랐다”며 “역사에 전무한 융성과 번영의 강국시대를 열어나갈 계승세대의 철석의 신념과 투쟁기세를 다시금 힘있게 과시하였다”고 소개했다.중앙통신은 김 위원장이 이날 평양에서 열린 ‘조국해방전쟁승리 73돌 기념공연’에도 참석했다고 전했다.북한 매체들이 공개한 사진을 보면 김 위원장은 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 공연을 관람했다.이날 공연에서는 ‘우리의 7.27’, ‘7.27 행진곡’ 등 북한의 승전을 주장하는 내용의 노래가 무대에 올랐다고 통신은 전했다.북한이 대대적인 행사로 참전 세대의 공적을 부각한 것은 젊은 세대의 자긍심과 충성심을 자극하고, 세대 간 사상적 결속을 도모하려는 의도로 풀이된다.통신은 특히 중국군의 참전을 기념하는 영상물과 ‘중국인민지원군전가’ 등 중국 노래가 “관람자들에게 깊은 감명을 주었다”고 밝혀 최근 부쩍 가까워진 중국과의 관계를 거듭 과시했다.이날 노동당, 정부, 군 지휘관 등이 참전 노병들과 함께 행사의 주석단에 자리했다. 또 북한에 주재하는 중국·러시아의 외교관들도 행사에 초청됐다.행사에는 조용원·주창일 당 비서, 노광철 국방상, 박정천 국방성 고문, 리영길 인민군 총참모장 등이 김 위원장을 수행했다.전승절 경축행사에 참가한 참전 노병과 전시공로자들은 인민문화궁전, 옥류관에서 진행된 ‘조국해방전쟁 승리 73돌 경축연회’에도 참석했다.박태성 내각총리 등 당·정부·군의 간부들이 연회에 참석해 노병들을 격려했다고 노동신문은 전했다.이 밖에도 이날 북한 곳곳에서 다양한 행사가 열려 ‘전승절’을 기념했다.평양을 비롯한 각지의 ‘열사능’, ‘인민군열사추모탑’, ‘열사묘’ 등에 헌화 행렬이 이어졌다.조국해방전쟁 승리기념관에도 관람객의 발길이 이어졌고, 평안북도·황해남도·황해북도·함경북도·양강도 등에서는 참전 노병과 청소년 학생들의 상봉 모임도 진행됐다.북한의 대표적 공연예술 단체인 ‘피바다가극단’과 ‘국립민족예술단’ 등은 평양대극장·3대혁명전시관 앞에서 야외 노래 공연을 펼쳤다.중앙통신은 평양 만수대언덕의 김일성·김정일 동상에도 당, 정권, 무력기관, 사회단체 등의 명의로 꽃바구니가 진정됐다고 보도했다.온라인뉴스부