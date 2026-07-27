[포토] ‘손잡은’ 김정은·주애, 참전열사묘 참배

1 / 7 이미지 확대 손잡고 참전열사묘 향하는 김정은과 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 하루 앞둔 지난 26일 평양 조국해방전쟁참전열사묘를 참배했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다. 김 위원장이 딸 주애의 손을 잡고 참배 장소로 향하고 있다. 왼쪽은 부인 리설주 여사. 2026.7.27 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 전쟁 노병과 포옹하는 김정은 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 하루 앞둔 지난 26일 평양 조국해방전쟁참전열사묘를 참배했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다. 김 위원장이 전쟁 노병과 악수하는 가운데 딸 주애가 한 노병과 포옹하고 있다. 2026.7.27 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 참전열사묘 찾은 김정은 부부와 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 6?25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 하루 앞둔 지난 26일 평양 조국해방전쟁참전열사묘를 참배했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다. 김 위원장이 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 꽃을 들고 열사묘로 들어서고 있다. 2026.7.27 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전승절 73주년 맞아 조국해방전쟁참전열사묘 참배 김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년(7월 27일)을 맞아 조국해방전쟁참전열사묘를 찾아 헌화하고 경의를 표했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 이날 참배에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애가 함께 참석했다. 2026.7.27 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 참전열사묘 헌화하는 김정은 부부와 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 하루 앞둔 지난 26일 평양 조국해방전쟁참전열사묘를 참배했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다. 2026.7.27 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전승절 73주년 맞아 조국해방전쟁참전열사묘 참배 김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년(7월 27일)을 맞아 조국해방전쟁참전열사묘를 찾아 헌화하고 경의를 표했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 이날 참배에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애가 함께 참석했다. 2026.7.27 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전승절 73주년 맞아 대성산혁명열사릉 참배김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 ‘전승절’로 기념하는 정전협정 체결 73주년(7월 27일)을 맞아 대성산혁명열사릉을 찾아 헌화하고 경의를 표했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 이날 참배에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애가 함께 참석했다. 2026.7.27 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 하루 앞둔 지난 26일 평양 조국해방전쟁참전열사묘를 참배했다고 조선중앙TV가 27일 보도했다.김 위원장이 딸 주애의 손을 잡고 참배 장소로 향하고 있다.왼쪽은 부인 리설주 여사.온라인뉴스부