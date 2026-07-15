[포토] 북한, 여맹 제8차대회

1 / 7 이미지 확대 북한, 여맹 제8차대회 개최…전향순 위원장 재선 북한이 지난 13~14일 평양에서 조선사회주의여성동맹(여맹) 제8차대회를 열어 제7기 중앙위원회 사업총화와 동맹규약 개정, 중앙지도기관 선거를 하고 전향순 여맹 위원장을 재선했다고 조선중앙TV가 15일 보도했다. 2026.7.15 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 여맹 제8차대회서 보고하는 전향순 위원장 전향순 북한 사회주의여성동맹(여맹) 중앙위원회 위원장이 지난 13~14일 평양에서 열린 여맹 제8차대회에서 제7기 여맹중앙위원회 사업총화 보고를 했다고 조선중앙TV가 15일 보도했다. 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 여맹 제8차대회장에 들어서는 참가자들 지난 13~14일 평양에서 조선사회주의여성동맹(여맹) 제8차대회가 열렸다고 조선중앙TV가 15일 보도했다. 대회 참가자들이 대회 장소인 류경정주영체육관에 들어서고 있다. 2026.7.15 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한, 여맹 제8차대회 개최…전향순 위원장 재선 북한이 지난 13~14일 평양에서 조선사회주의여성동맹(여맹) 제8차대회를 열어 제7기 중앙위원회 사업총화와 동맹규약 개정, 중앙지도기관 선거를 하고 전향순 여맹 위원장을 재선했다고 조선중앙TV가 15일 보도했다. 2026.7.15 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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북한이 지난 13~14일 평양에서 조선사회주의여성동맹(여맹) 제8차대회를 열어 제7기 중앙위원회 사업총화와 동맹규약 개정, 중앙지도기관 선거를 하고 전향순 여맹 위원장을 재선했다고 조선중앙TV가 15일 보도했다.온라인뉴스부