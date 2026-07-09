[포토] 북한, 장마전선 북상에 폭우 예보

1 / 3 이미지 확대 북한 기상수문국이 9일 밤부터 10일 사이 장마전선이 북위 39도 부근까지 북상하고 저기압골의 영향이 합쳐지면서 폭우가 내릴 것이라고 예보했다. 2026.7.9.

조선중앙TV 화면·연합뉴스

이미지 확대 김광혁 북한 기상수문국 실장이 9일 조선중앙TV와의 인터뷰에서 이날 밤부터 장마전선이 북위 39도 부근까지 북상하고 저기압골의 영향이 합쳐지면서 폭우를 동반한 100∼150㎜의 많은 비가 내릴 것이라고 예보했다. 2026.7.9.

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이미지 확대 북한 기상수문국이 9일 밤부터 10일 오전 사이 황해남북도와 강원도 내륙 일부 지역, 개성시에, 10일에는 평양시와 평안남북도 일부 지역에 폭우를 동반한 100∼150㎜의 많은 비가 내릴 것이라며 주의경보를 발령했다. 2026.7.9.

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북한 기상수문국이 9일 밤부터 10일 사이 장마전선이 북위 39도 부근까지 북상하고 저기압골의 영향이 합쳐지면서 폭우가 내릴 것이라고 예보했다.조선중앙TV 화면·연합뉴스