정치 북한 [포토] 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/07/08/20260708800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-08 14:49 입력 2026-07-08 14:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당?정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당?정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지