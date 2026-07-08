[포토] 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배

1 / 7 이미지 확대 김정은, 김일성 32주기 금수산태양궁전 참배 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당?정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 2026.7.8 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 사망 32주기인 8일 0시 당·정부 지도간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다.온라인뉴스부