北, 올해 가상자산 1조원 해킹… 전 세계 피해액의 66%

세줄 요약 북한 연계 해커, 상반기 가상자산 1조원 탈취

전 세계 피해액 66.2% 차지, 피해 집중

대형 DeFi 해킹 두 건이 대부분 차지

이미지 확대 해킹, 해커 자료 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 상반기 전 세계 가상자산 해킹 피해액 가운데 3분의 2는 북한 소행인 것으로 나타났다.지난 3일 미국의 소리(VOA) 방송은 블록체인 분석 기업 TRM랩스의 보고서를 인용해 이같이 보도했다. 보고서에 따르면 북한 연계 해킹 조직이 올해 상반기에 탈취한 가상자산은 총 6억 4300만 달러(약 1조원)에 달한다. 이는 같은 기간 전 세계 가상자산 해킹 피해 총액(9억 7200만 달러·약 1조 5000억원)의 66.2%에 해당한다.특히 지난 4월 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼 ‘드리프트’(Drift)에서 발생한 2억 8500만 달러 규모의 해킹 사건, 또 다른 DeFi 플랫폼 ‘켈프DAO’에서 발생한 2억 9200만 달러 상당의 해킹 사건을 북한 연계 조직의 소행으로 판단했다. 이 두 사건에서 발생한 해킹 피해액만 총 5억 7700만 달러(약 9000억원)에 이른다.이어 올해 상반기 북한 연계 해커 조직의 가상자산 탈취액이 지난해 같은 기간 약 17억 달러(약 2조 6000억원) 대비 줄었다면서 “북한의 공격 역량이 약화했기 때문이 아니라, 올해는 지난해와 같은 초대형 해킹 사건이 상대적으로 적게 발생했기 때문”이라고 설명했다.그러면서 “이번 통계에는 북한의 해킹 사건만 반영됐으며, 피싱과 암호화폐 사기, 해외 IT 인력 위장 취업 등을 통한 불법 수익은 포함하지 않았다”며 “북한의 실제 암호화폐 관련 수익은 이보다 훨씬 클 가능성이 있다”고 했다.문경근 기자