[포토] ‘산뜻한 옷차림’ 북한

1 / 4 이미지 확대 북한, 산뜻한 여름철 거리 옷차림 북한 조선중앙TV가 29일 여름철 옷차림을 소개하면서 통풍이 잘되는 재질에 ‘연하늘색’, ‘연분홍색’, ‘미색’ 등 밝고 부드러운 색깔에 활동성이 보장된 옷이 좋다고 전했다. 사진은 밝은 색의 여름옷을 입은 주민들이 거리를 걷고 있는 모습. 2026.6.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한, 여름옷 ‘밝고 부드러운 색감’ 권장 북한 조선중앙TV가 29일 여름철 옷차림을 소개하면서 통풍이 잘되는 재질에 ‘연하늘색’, ‘연분홍색’, ‘미색’ 등 밝고 부드러운 색깔에 활동성이 보장된 옷이 좋다고 전했다. 2026.6.30 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한, 여름옷 ‘밝고 부드러운 색감’ 권장 북한 조선중앙TV가 29일 여름철 옷차림을 소개하면서 통풍이 잘되는 재질에 ‘연하늘색’, ‘연분홍색’, ‘미색’ 등 밝고 부드러운 색깔에 활동성이 보장된 옷이 좋다고 전했다. 2026.6.30 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한, 여름옷 ‘밝고 부드러운 색감’ 권장북한 조선중앙TV가 29일 여름철 옷차림을 소개하면서 통풍이 잘되는 재질에 ‘연하늘색’, ‘연분홍색’, ‘미색’ 등 밝고 부드러운 색깔에 활동성이 보장된 옷이 좋다고 전했다. 2026.6.30 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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북한 조선중앙TV가 29일 여름철 옷차림을 소개하면서 통풍이 잘되는 재질에 ‘연하늘색’, ‘연분홍색’, ‘미색’ 등 밝고 부드러운 색깔에 활동성이 보장된 옷이 좋다고 전했다.사진은 밝은 색의 여름옷을 입은 주민들이 거리를 걷고 있는 모습.온라인뉴스부