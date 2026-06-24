[포토] 김정은, 구축함 최현호 취역식 참석

1 / 7 이미지 확대 구축함 최현호에 오르는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 구축함 최현호 취역식에 참석했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 김 위원장이 최현호에 오르는 가운데 흰색 블라우스 차림의 김여정 총무부장(뒤편)이 보인다. 2026.6.24 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 구축함 최현호 해병들과 기념촬영하는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 구축함 최현호 취역식에서 해병들과 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 사진은 김 위원장이 함정 갑판 위에서 박광섭 해군사령관(왼쪽), 남녀 해병들과 함께 자리한 모습. 2026.6.24 조선중앙통신 홈페이지 캡처 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 구축함 최현호 취역식 참석한 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 남포항에서 열린 신형 다목적 구축함 최현호 취역식에 참석했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 2026.6.24 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 5천t급 구축함 최현호 정식취역식 참석 북한이 5천t급 신형 구축함 ‘최현호’를 실전 배치했다. 조선중앙통신은 24일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 남포항에서 최현호의 취역식이 진행됐다고 보도했다. 2026.6.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 5천t급 구축함 최현호 정식취역식 참석 북한이 5천t급 신형 구축함 ‘최현호’를 실전 배치했다. 조선중앙통신은 24일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 남포항에서 최현호의 취역식이 진행됐다고 보도했다. 2026.6.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 구축함 최현호에 승선한 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 구축함 최현호에 올라 함수?함미 갑판에서 해병들을 만났다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 2026.6.24 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 5천t급 구축함 최현호 정식취역식 참석북한이 5천t급 신형 구축함 ‘최현호’를 실전 배치했다. 조선중앙통신은 24일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 남포항에서 최현호의 취역식이 진행됐다고 보도했다.사진은 김정은 국무위원장이 간부들과 함께 출항하는 최현호 구축함에 경례를 하고 있는 모습. 2026.6.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 구축함 최현호 취역식에 참석했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다.김 위원장이 최현호에 오르는 가운데 흰색 블라우스 차림의 김여정 총무부장(뒤편)이 보인다.온라인뉴스부