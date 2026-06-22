정치 북한 [포토] 北 “국기에 대한 사랑 더욱 열렬” 선전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/22/20260622801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-22 11:22 입력 2026-06-22 11:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지