[포토] 北 “국기에 대한 사랑 더욱 열렬” 선전

1 / 5 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다.

평양 노동신문 뉴스1

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북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “매일, 매 순간 국기 앞에 떳떳하기 위해 근로의 땀과 노력, 창조적 지혜와 열정을 배가해 나가는 것이 오늘날 우리 인민 특유의 투쟁 기풍으로 되고 있다”라고 선전했다.평양 노동신문 뉴스1