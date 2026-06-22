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“카카오맵에 평양 뜬다”…상세한 북한 지도 화제

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문경근 기자
문경근 기자
수정 2026-06-22 17:16
입력 2026-06-22 17:16
세줄 요약
  • 카카오맵, 평양 시설 상세 표시로 화제
  • 김일성종합대학·대동강역 등 다수 노출
  • 네이버 지도는 지형지물 중심 표시
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카카오맵 상 평양 지도. 카카오맵 캡처
카카오맵 상 평양 지도. 카카오맵 캡처


카카오맵에서 북한 지역이 상세하게 표시돼 화제다.

22일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에는 카카오맵에 북한 지역이 표시된다는 게시글이 다수 올라오고 있다.

실제 카카오맵 앱에서 평양 지역으로 기준점을 이동한 결과 김일성종합대학, 대동강역, 평양사범대학, 평양컴퓨터기술대학, 평천역 등 다양한 시설이 표시되고 있다.

카카오에 따르면 카카오맵은 2014년부터 북한 지역 지도를 도입하고 일반 지도, 위성 지도 등에서 서비스를 제공하고 있다. 카카오는 국토지리정보원 지도 등 다양한 데이터를 활용해 카카오맵에 북한 지역을 표시하고 있다고 했다.

네이버 지도 앱에서 평양직할시를 찾으면 대학이나 병원 같은 시설이 표시되지 않고 강이나 다리 같은 지형지물만 표시된다.

다만 네이버 지도와 카카오맵 모두 검색창에 북한 관련 검색어를 넣어 해당 지역의 지도를 확인하는 것은 불가능하다.

문경근 기자
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