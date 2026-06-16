정치 북한 [포토] 평양 지하철 참관하는 베트남 대표단 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/16/20260616800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-16 14:29 입력 2026-06-16 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.6.16.평양 조선중앙통신 연합뉴스 방북 중인 베트남 공안성 대표단이 평양지하철도를 참관했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 평양 조선중앙통신 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지