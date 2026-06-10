[포토] 총련 조선대학교 졸업반 학생들 방북

1 / 3 이미지 확대 정우민을 단장으로 하는 총련 조선대학교 졸업학년 학생 조국방문단이 지난 9일 비행기로 평양에 도착했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2026.6.10.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 총련조선대학교 졸업학년 학생 조국방문단이 지난 9일 평양 만수대언덕의 김일성 주석과 김정일 국방위원장 동상을 찾아 참배했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2026.6.10.

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정우민을 단장으로 하는 총련 조선대학교 졸업학년 학생 조국방문단이 지난 9일 비행기로 평양에 도착했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다.평양 조선중앙통신 연합뉴스