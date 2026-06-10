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[포토] 평양 공항서 포옹하는 리설주-펑리위안

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수정 2026-06-10 10:37
입력 2026-06-10 10:37
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김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 국빈 방문했던 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사가 1박2일간의 일정을 마치고 지난 9일 오후 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 평양 국제비행장에서 김 위원장과 부인 리설주 여사가 환송했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스
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