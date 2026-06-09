정치 북한 [포토] ‘시진핑 부부 영접’ 김정은·리설주 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/09/20260609800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-09 11:07 입력 2026-06-09 10:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 15 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은.리설주, 평양공항서 시진핑 부부 영접김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 의전 오토바이 호위받으며 이동하는 시진핑 탑승차김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 시진핑 중국 국가 주석 탑승차가 의전 오토바이의 호위를 받으며 이동하고 있다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 시진핑 맞이하는 김정은 부부김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 평양 김일성광장서 시진핑 환영 의식 진행북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하는 의식이 지난 8일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 평양 김일성광장서 시진핑 환영 의식 진행북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하는 의식이 지난 8일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 연회장에 도착한 시진핑과 김정은김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하여 평양 목란관에서 연회를 마련했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 시진핑 북한 국빈 방문 환영공연 진행북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영해 지난 8일 평양체육관에서 공연이 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 연회장에 도착한 시진핑과 김정은김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하여 평양 목란관에서 연회를 마련했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 시진핑 북한 국빈 방문 환영공연 진행북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하여 지난 8일 평양체육관에서 공연이 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 공연을 관람하고 있다. 2026.6.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 환영 연회서 펑리위안과 건배하는 김정은김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 저녁 평양 목란관에서 열린 시진핑 중국 국가주석 환영 연회에서 시 주석의 부인 펑리위안 여사와 잔을 맞부딪치고 있다. 2026.6.9 조선중앙TV 화면 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 8일 평양 순안공항에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지