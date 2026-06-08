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[속보] 김정은·시진핑, 평양서 정상회담…“외교·군대 등 교류 강화해야”

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이보희 기자
수정 2026-06-08 18:53
입력 2026-06-08 18:53
세줄 요약
  • 시진핑, 7년 만에 평양 방문 및 정상회담
  • 김정은과 북중 관계 복원·협력 확대 논의
  • 외교·군사 교류와 동북아 현안 점검 전망
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현지 시간 6월 8일 정오, 김정은 조선노동당 총서기 겸 국무위원장이 평양 김일성 광장에서 시진핑 중공중앙 총서기 겸 국가주석을 위한 성대한 환영식을 거행했다. / 신화통신 홈페이지
현지 시간 6월 8일 정오, 김정은 조선노동당 총서기 겸 국무위원장이 평양 김일성 광장에서 시진핑 중공중앙 총서기 겸 국가주석을 위한 성대한 환영식을 거행했다. / 신화통신 홈페이지


북한을 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석이 8일 오후 평양에서 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 하고 있다고 중국공산당 기관지 인민일보가 보도했다.

인민일보는 이날 오후 5시 5분쯤(현지시간) 시 주석과 김 위원장이 평양 금수산 영빈관에서 정상회담을 진행하고 있다고 전했다.

두 정상은 이번 회담에서 북한의 대러 밀착으로 다소 느슨해졌던 양국 관계의 복원을 본격화하고 경제협력 확대와 함께 한반도 문제를 포함한 동북아 문제 등에 대해 논의할 것으로 전망된다.

시 주석은 이날 오전 부인 펑리위안 여사와 함께 전용기 편으로 베이징에서 출발해 정오쯤 평양 공항에 도착했다.

공항에서는 김 위원장과 부인 리설주 여사의 영접을 받았다.

이어 김일성광장에서 환영 행사에 참석한 뒤 김 위원장 부부와 함께 숙소이자 정상회담 장소인 금수산 영빈관으로 이동했다.



시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이며 북중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 김 위원장이 베이징을 찾은 이후 9개월 만이다.

이보희 기자
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