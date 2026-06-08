정치 북한 [속보] 시진핑, 北노동신문 기고…“북과 전략적 의사소통·협조 강화” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/08/20260608500003 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-06-08 06:34 입력 2026-06-08 06:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 중국과 북한이 5일 발표했다. 사진은 지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 모습. 2026.6.5 조선중앙통신 연합뉴스 시진핑, 北노동신문 기고 “다극화, 포용적 경제세계화 공동추진” 시진핑 “북과 전략적 의사소통·협조 강화…국제질서 공동수호”윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지