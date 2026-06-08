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[속보] 시진핑, 北노동신문 기고…“북과 전략적 의사소통·협조 강화”

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윤예림 기자
수정 2026-06-08 06:34
입력 2026-06-08 06:25
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시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 중국과 북한이 5일 발표했다. 사진은 지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 모습. 2026.6.5 조선중앙통신 연합뉴스
시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 중국과 북한이 5일 발표했다. 사진은 지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 모습. 2026.6.5 조선중앙통신 연합뉴스


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