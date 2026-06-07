[포토] ‘소년단원 다독이는’ 김정은

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1 / 7 이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 2026.6.7 조선중앙통신 홈페이지 캡처 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참가자들과 기념촬영 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사 참가자들과 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조 김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 소년단 창립 80주년 기념행사 참석…“충성ㆍ애국” 강조김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 2026.6.7 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 6일 조선소년단 창립 80주년 기념행사에 직접 참석해 북한의 미래 세대인 소년단원들을 다독이고 체제 결속을 다졌다고 조선중앙통신이 7일 보도했다.온라인뉴스부