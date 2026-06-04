[포토] 北, 애국주의 주제 노래 반영 우표 발행

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1 / 4 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 2026.6.4.

조선우표사 홈페이지 캡처. 연합뉴스

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조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스

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조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스

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조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스

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북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다.조선우표사 홈페이지 캡처. 연합뉴스