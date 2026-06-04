정치 북한 [포토] 北, 애국주의 주제 노래 반영 우표 발행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/04/20260604800007 URL 복사 댓글 0 김태이 기자 수정 2026-06-04 13:40 입력 2026-06-04 13:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 2026.6.4.조선우표사 홈페이지 캡처. 연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 2026.6.4 조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 2026.6.4.조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 2026.6.4.조선우표사 홈페이지 캡처 연합뉴스 북한 국가우표발행국이 애국주의 주제의 노래 ‘강대한 어머니 내 조국’, ‘우리는 조선사람’, ‘조국과 나의 운명’, ‘길이 사랑하리’를 반영한 우표 4종을 발행했다고 조선우표사가 4일 전했다. 조선우표사 홈페이지 캡처. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지