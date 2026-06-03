[포토] 소년과학환상모형 전시회 둘러보는 北 학생들

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1 / 3 이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 한 학생이 수조 안에 전시된 무인수중작전기지 모형을 가리키고 있다. 2026.6.3.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2026.6.3.

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이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2026.6.3.

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북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 한 학생이 수조 안에 전시된 무인수중작전기지 모형을 가리키고 있다.평양 조선중앙통신 연합뉴스