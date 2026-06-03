정치 북한 [포토] 소년과학환상모형 전시회 둘러보는 北 학생들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/06/03/20260603800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-03 13:58 입력 2026-06-03 13:58 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 한 학생이 수조 안에 전시된 무인수중작전기지 모형을 가리키고 있다. 2026.6.3.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2026.6.3.평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2026.6.3.평양 조선중앙통신 연합뉴스 북한이 조선소년단 창립 80주년을 맞아 지난 2일 평양 과학기술전당에서 ‘전국소년과학환상모형 및 창안품전시회-2026’이 개막됐다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 한 학생이 수조 안에 전시된 무인수중작전기지 모형을 가리키고 있다. 평양 조선중앙통신 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지