“남자들이 옷 벗으라고…몸에 흠집 없는지 보더라” 北기쁨조 선발 과정 ‘충격’

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 미성년자 기쁨조 후보 선발 증언

남성 앞 신체검사·처녀성 검사 폭로

기쁨조 현재도 존재 주장

이미지 확대 탈북 여성 김서아(사진 왼쪽)씨가 북한에서 기쁨조 후보로 관리 받았던 과정을 상세히 증언했다. 유튜브 ‘한송이tv’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탈북 여성이 미성년자 시절 이른바 ‘기쁨조’ 후보로 선발된 과정을 전하며 “남자들 앞에서 옷을 벗고 검사를 받아야 했다”고 밝혀 충격을 주고 있다.최근 탈북 유튜버 한송이의 채널에 출연한 탈북 여성 김서아씨는 자신이 북한에서 기쁨조 후보로 관리받았던 과정을 상세히 증언했다.김씨는 “학창 시절 기쁨조 후보로 뽑혔다”며 “평양에서는 당 지도원들이 직접 학교를 찾아와 키 크고 예쁜 학생들을 지속적으로 선발해 간다”고 설명했다.17세 나이에 기쁨조 후보로 선발된 김씨는 이후 일주일에 한 번씩 중앙당을 방문해야 했다. 그는 “(중앙당에 가서) 특별히 하는 것은 없었다”며 “간부가 내려와 얼굴을 확인했다”고 말했다.기쁨조는 몸에 작은 흉터나 결점만 있어도 탈락할 정도로 엄격한 기준이 적용되는 것으로 알려졌다. 김씨 역시 “간부들이 다니는 병원에서 신체검사와 산부인과 검사를 받았다”며 “남자들 앞에서 옷 벗고 검사를 받았다”고 털어놨다.김씨에 따르면 당시 전국에서 최종 후보로 선발된 10명의 여성들을 대상으로 처녀성 검사가 실시됐다. 어린 나이의 소녀들이 옷 벗기를 망설이자 관계자가 “문제 있느냐, 당장 벗어라”라며 고함을 질렀다는 게 그의 설명이다.김씨는 “그때 산부인과를 처음 가본 데다 의사가 남성이어서 거부감이 엄청나게 컸다”고 토로했다.이어 “또 다른 방으로 이동하자 남성 5명이 들어와 옷을 벗게 한 뒤 ‘앞으로 돌아라, 뒤로 돌아라’라며 신체를 확인했다”며 “가슴과 엉덩이에 흠집이 있는지 보더라”라고 했다.김씨는 기쁨조가 과거의 일이 아니며 현재도 여전히 운영되고 있다고 강조했다. 그는 “기쁨조는 아직도 존재한다”며 “잠깐 사라졌었는데 다시 생겼다. 없어질 수 없는 것”이라고 주장했다.그러면서 “(기쁨조로 선발되면) 그들의 요구를 거역하면 안 된다”며 “말 한마디 잘못하면 평양에서 쫓겨난다”고 덧붙였다.윤예림 기자